مفتي ماليزي: متحمسون لتنفيذ توجيهات #الملك_سلمان

المواطن – ترجمة: سعد البحيري

عبر 14 مفتياً ماليزياً عن سعادتهم بلقاء خادم الحرمين الشريفين اليوم في مقر إقامته في العاصمة الماليزية كوالالمبور معبرين عن استعدادهم لتنفيذ توجيهاته الكريمة التي تضمنتها كلمته لهم.

وقال مفتي الأقاليم الفيدرالية الماليزية ذو الكفل محمد البكري إن لقاء خادم الحرمين بهم عكس أهمية المفتين في نشر الوسطية والاعتدال في هذا البلد .

وأكد المفتي في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء :” نحن مسرورون جداً ومتحمسون لتلبية ما وجه به الملك سلمان الذي شدد على أهمية أن نكون متحدين”.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد استقبل أصحاب الفضيلة مفتيْ الولايات الماليزية، وعدداً من كبار الشخصيات الإسلامية الماليزية.

وقد أبدى خادم الحرمين الشريفين سعادته بهذا اللقاء المبارك، مقدراً جهودهم في خدمة الإسلام والمسلمين.

وتطرق الملك المفدى إلى ما يواجهه الإسلام من حملات تحاول النيل من وسطيته وسماحته، مؤكداً أهمية التعريف بنهج الإسلام الداعي إلى التسامح والاعتدال ومحاربة التطرف والإرهاب بكل أشكاله.

وأشار خادم الحرمين الشريفين إلى أن التحديات التي يواجهها العالم الإسلامي تتطلب المزيد من التعاون والتضامن بين الدول والشعوب الإسلامية.

وأكد خادم الحرمين الشريفين حرص المملكة العربية السعودية على تقديم كل ما في وسعها لخدمة الإسلام والتواصل مع المسلمين في كافة أنحاء المعمورة.