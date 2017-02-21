مفتي مصر الأسبق: ارتداء الفضة مباح للرجال

المواطن - القاهرة

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي مصر الأسبق، أن الفضة مباحة للرجال، لافتاً إلى أن التشبه بالنساء أمر آخر.

وأضاف في تصريحات إعلامية له على شاشة “سي بي سي”: بعض العلماء حددوا ارتداء سلسلة بمقدار درهمين، والدرهم 3 جرامات وثُمن الجرام، أي أن الدرهمين يساويان 6 جرامات وربع الجرام، مشدداً على أن عُرف البلد هو ما يحكم ارتداء السلسلة من عدمه.

وأوضح المفتي المصري أن السلسلة يتم ارتداؤها لأغراض معينة، ضمنها المعرفة، فلو كان الشخص مريضًا بـ”ألزهايمر” يمكنه ارتداء سلسلة تتضمن معلومات عنه، وأيضاً من لديه ومضات سلبية تخرج من الجسم يمكنه ارتداء سلسلة فضية لمعادلة طاقة جسده.