مقترحات_المعلمين_لتعليم_افضل تواجه #اللائحة_التعليمية_الجديدة

المواطن - عبد الرحمن دياب

بعد الإعلان عن تفاصيل اللائحة التعليمية الجديدة، عالجت جوانب قصور معينة كانت موجودة، سواء على مستوى المعلم، أو على مستوى البيئة المدرسية، بحسب وزارة الخدمة المدنية ، حيث تفاوتت ردود الأفعال في الوسط التعليمي، فهناك من تخوّف من المساس براتب المعلم، وهناك من تخوّف من تقليص أعداد المعلمين، ولكن لم يخلُ الأمر من التفاؤل، خاصةً وأن الوزارة قالت إن اللائحة المقترحة ستحقق مطلب الوظيفة والموظف أمام قيادة حكيمة تبحث عما يرضي الله ويرفع شأن الوطن، خصوصًا أن اللائحة تمس شريحة مهمة يسند لها تعليم وتربية الجيل، وتواكب رؤية المملكة 2030.

تحذيرات من المساس براتب المعلم:

وحذّر حساب ملتقى المعلمين، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من أن أي مساس لراتب المعلم تحت أي عذر كان، هو ظلم صريح للمعلم وتعطيل لدوره الريادي في مجتمعه.

وطمح الملتقى -الذي يضم شريحة واسعة من المعلمين، ويحظى بنسبة تفاعل كبيرة على “تويتر”- بأن تكون اللائحة التعليمية الجديدة للأفضل في كل المجالات، مع حفظ حقوق المعلمين/ات المالية والوظيفية، راجيًا أن يكون وزير التعليم هو المحامي الأول عن حقوق المعلمين، محمّلين إياه مسؤولية ذلك أمام الله، ثم أمام نفسه.

المعلمون: متى نستقر؟

وقالوا: “لقد أُرهقنا لسنوات طويلة بحثًا عن حقوقنا! والمدنية والمالية أربكت المعلم لـ 20 عامًا، وهو (يطالب بحقوقه)، ولجأ الكثير من المعلمين/ات للتقاعد المبكر.. متى نستقر؟”.

لا خوف من المساس بسلم الرواتب:

ومن جانبه، رأى عوض الشمراني، عضو لجنة حقوق المعلمين والمعلمات، أنه -من خلال قراءته لتصريح نائب وزير الخدمة المدنية- يتضح أنه لا خوف على سلم رواتب المعلمين، حيث وضح في تصريحه أن هذه اللائحة ستكون مواكبة للمرحلة القادمة.

وأضاف في تصريحات على موقع ملتقى المعلمين: “وعليه، فإن المرحلة القادمة مرتبطة بتحقيق أهداف رؤية المملكة٢٠٣٠ من خلال برنامج التحول الوطني٢٠٢٠ الذي تعتبر وزارة التعليم إحدى الجهات الحكومية المشاركة في تحقيق أهدافه”.

وتابع: “من أهم الأهداف الواردة في هذا البرنامج -والخاصة بوزارة التعليم- هو زيادة نسبة المعلمين المجتازين لاختبار قياس، وسيكون ذلك بالتنسيق مع المركز الوطني قياس بإتاحة عقد الاختبار لأكثر من مرة في السنة الواحدة، كما سيتم رفع نسبة الطلاب الملتحقين بالمدارس الأهلية، وكذلك زيادة عدد المباني المدرسية الحكومية الموفرة من القطاع الخاص، والتوسع في خصخصة الخدمات الحكومية”.

ماذا يقصد نائب وزير الخدمة المدنية بـ”القصور”؟

وأردف: “وضح الملفي بأن العرض والطلب هو من يحكم هذه المرحلة في إشارةٍ منه لوجود تضخم في أعداد المعلمين والمعلمات، وهذا ما بدأت وزارة التعليم العمل على تنفيذه من خلال التقليص من هذه الأعداد بالتقاعد المبكر، وضم المدارس الصغيرة للمجمعات التعليمية للتقليل من هذا الفائض الموجود في التعليم، وعندما ذكر الملفي بأن هذه اللائحة (تتضمن تفاصيل كثيرة رائعة جدًا، عالجت جوانب قصور معينة كانت موجودة، سواء على مستوى المعلم، أو على مستوى البيئة المدرسية)، فهو يقصد بذلك مستويات الأداء الـ 4 المنبثقة من المعايير المهنية لرخصة التعليم التي تعطي الأفضلية للمعلم المتميز ماليًا، وعليه، فسيكون لكل مستوى من مستويات الأداء الـ 4 ميزة مالية تساعد على خلق روح التنافس بين المعلمين، وستكون مرتبطة بالعلاوة السنوية”.

#مقترحات_المعلمين_لتعليم_افضل

وواجه المعلمون اللائحة الجديدة بهاشتاج #مقترحات_المعلمين_لتعليم_افضل، حيث قال يحيي البريدي: “المعلم تشبّع من كثرة المؤتمرات، وليس هناك جديد.. الأمر ببساطة: اجعل المهنة جاذبة، وحفّزه، واهتم بتأهيله، ثم حاسب المقصر”.

وغرّدت نهار الناصر: “الإقلال من الكم في المناهج، والاهتمام بالكيف”، أما عواطف بنت فهد، فقالت: “منهج قوي.. معلم مهيّأ.. مبنى مجهز”.

ومن جانبه، كتب علي المبيت: “عندما يحترم نظام التعليم الشهادات، ويتبنى معايير محددة بدون استثناءات لاختيار القادة والمشرفين عندها سننطلق”.

ورأت جوري عبد الله: “تغيير منهج الفنية الفاشل الذي لا يراعي الأمن والسلامة”.