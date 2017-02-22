مقتل العشرات من ميليشيا الحوثي وصالح بينهم قياديين كبيرين

المواطن - عمر عريبي - الحد الجنوبي

لقي القيادي في ميليشيا الحوثي القاضي، أحمد حسن الجرب، مشرف الحوثيين في مديرية الشاهل بمحافظة حجة، وأحد أهم القيادات الميدانية بالمحافظة مصرعه، صباح اليوم، في غارةٍ جوية لمقاتلات التحالف.

وبحسب مصادر، فإن الجرب قتل صباح اليوم، الثلاثاء، في غارةٍ جوية لمقاتلات التحالف العربي استهدفته ومرافقيه بجبهة حرض.

وأفادت تلك المصادر أن جثة القيادي الحوثي الجرب وصلت إلى مسقط رأسه في مديرية الشاهل بمحافظة حجة، وسيتم تشييعه غدًا، الأربعاء.

وفي سياقٍ متصل، قُتل صباح اليوم، الثلاثاء، أيضًا القيادي الحوثي حمود لطف الوشلي و١٧ من عناصر الميليشيا في اشتباكات مع أبطال الجيش الوطني في ميمنة جبهة ميدي، غرب المدينة، في أثناء تنفيذهم لهجومٍ صباح اليوم على مواقع أبطال الجيش الوطني، إلّا أن أبطال الجيش صدّوا ذلك الهجوم، وقتلوا القيادي الحوثي حمود الوشلي ومن معه.

وذكرت مصادر طبية خاصة بالمستشفى الجمهوري بمدينة حجة إن جثث الحوثيين وصلت، ظهر اليوم، إلى المستشفى، ومن بينهم القيادي الحوثي حمود الوشلي، فيما كانت بعض الجثث عبارة عن أشلاء.