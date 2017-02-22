مقتل شخص في انفجار جسم “غريب” في الخرطوم

المواطن - وكالات

لقي شخص مصرعه وأصيب بعضهم في انفجار جسم غريب في العاصمة السودانية الخرطوم.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن جسمًا انفجر في حي مايو، جنوب الخرطوم، ممّا أدى إلى مقتل شخص وإصابة 4 آخرين بإصابات بعضها خطيرة، بحسب “سكاي نيوز”.

وأوضحت الشرطة السودانية أن الانفجار وقع في مخزنٍ خاص لبيع الحديد “الخردة” بمنطقة الشاحنات في منطقة مايو، جنوب الخرطوم، ممّا أدى إلى وفاة عامل وإصابة آخرين.

ولفتت إلى أن عددًا من العمال كانوا بموقع الحادث يعملون على نقل الحديد الخردة قبل حدوث الانفجار، وما تزال إدارة المتفجرات تعمل بموقع الحادث لمعرفة ماهية هذا الجسم، حسب تصريحات الشرطة.