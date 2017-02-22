مقتل نائب رئيس الأركان اليمني في المخا

المواطن – وكالات

أفادت قناة العربية في خبر عاجل منذ قليل بمقتل اللواء أحمد سيف اليافعي، نائب رئيس الأركان اليمني في المخا غربي تعز، اليوم الأربعاء.

ميدانياً سيطرت قوات الجيش الوطني اليمني، فجر اليوم، على جبل النار شرقي منطقة المخا الساحلية، بعد معارك عنيفة استمرت نحو 24 ساعة مع الميليشيات الانقلابية، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية.

وخلال المعارك قتل 9 من عناصر الميليشيات، وأصيب العشرات بغارة لطائرات التحالف.

كما تقدمت قوات الجيش الوطني باتجاه مواقع معسكر خالد في منطقة موزع تحت غطاء جوي كثيف من طائرات التحالف العربي.