مقتل وإصابة أكثر من 100 شخص في زلزال جنوب الفلبين

المواطن – وكالات

قتل أربعة أشخاص وأصيب نحو 100 إثر زلزال قوي ضرب جزيرة مينداناو جنوب الفلبين البارحة.

وأعلن مسؤولون محليون أن الزلزال الذي بلغت قوته 6.7 درجة على مقياس ريختر ألحق أضراراً ببعض المباني، كما أدى إلى انقطاع الكهرباء في مناطق كثيرة.

وأشار رئيس وكالة رصد الزلازل في الفلبين ريناتو سوليدوم إلى أن الوكالة سجلت 89 ضربة ارتدادية في أعقاب الزلزال، مضيفًا أنه كان الأقوى الذي تتعرض له المدينة منذ أن ضربها زلزال بقوة 6.9 درجة عام 1879. وذكرت تقارير محلية أن السكان هرعوا إلى المناطق المفتوحة وقضوا الليل في الحدائق العامة والملاجئ.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية صباح اليوم السبت أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، وأن مركزه كان على بُعد 13 كيلومتراً شرق مدينة سريجاو، مشيرة إلى أنه لا يوجد خطر بشأن حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) بسبب هذا الزلزال.