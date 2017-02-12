مقتل وإصابة 11 حوثياً في معارك تعز

المواطن – وكالات

قتل أربعة من عناصر مليشيات الحوثي والمخلوع صالح وأصيب سبعة آخرون اليوم في اشتباكات مع قوات الجيش اليمني بمحافظة “تعز” جنوبي العاصمة اليمنية”صنعاء”.

وصرح مصدر في قيادة محور “تعز” بأن أربعة من مليشيات الحوثي وصالح قُتلوا وأصيب سبعة آخرون خلال هجوم فاشل شنته على مواقع تتمركز فيها قوات الجيش في منطقة “الكدحة” بمديرية “مقبنة” غرب المدينة ولم تتمكن من تحقيق أي تقدم.

من جانبها قالت مصادر عسكرية ميدانية في “تعز” إن قوات الجيش سيطرت على منطقة هامة في إطار عملياتها العسكرية على الساحل الغربي للمحافظة ..مؤكدة أن قوات الجيش تقدمت بمساندة طيران “التحالف العربي” شمال مدينة “المخا” الساحلية وسيطرت على منطقة “الخبت” التي فرت إليها المليشيات عقب طردهم من المدينة خلال الأيام الماضية بعد نزع شبكات الألغام في الخط الساحلي ، وتواصل تقدمها باتجاه منطقة “يختل” الواقعة على الخط الرابط بين “المخا” ومحافظة “الحديدة”.

وأشارت إلى أن قوات الجيش وسعت خلال الساعات الماضية انتشارها شمال مدينة “المخا”، واستحدثت مواقع أمنية قرب المدينة السكنية، والمحطة البخارية، ومعسكر القطاع الساحلي وبدأت بتدريب العشرات من أبناء المدينة في المعسكرات ، بهدف تكليفهم بمهام تثبيت الأمن.