مقتل 17 مشجعاً في تدافع جماهيري بملعب أنجولي

المواطن – وكالات

قُتل 17 شخصاً، وأصيب العشرات، صباح اليوم؛ إثر تدافع جماهيري لدخول ملعب كرة قدم في مدينة ويجي شمال أنجولا.

وأوضح مسؤولون محليون أن مئات الأشخاص أصيبوا عندما حاول مشجعون اقتحام البوابات بعد فشلهم في الدخول إلى الملعب لحضور مباراة بالدوري الأنجولي المحلي.

وذكر مصدر طبي أن عدداً من الأشخاص، وبينهم أطفال، سقطوا على الأرض وتعرضوا للاختناق، بينما قال شهود إن الجماهير التي حاولت الدخول كانت ستتجاوز القدرة الاستيعابية للملعب، والتي تقدر بثمانية آلاف مشجع.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن الرئيس الأنجولي جوزيه إدواردو دوس سانتوس، أمر بإجراء تحقيق عاجل لكشف كل التفاصيل المتعلقة بالحادث.

يذكر أن هذه الحادثة وقعت أثناء حضور المباراة الافتتاحية للموسم الجديد من الدوري الأنجولي لكرة القدم، والتي جمعت فريقي بين ريكرياتيفو دو ليبولو ومضيفه سانتا ريتا.