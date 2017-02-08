مقتل 579 حوثياً خلال شهر من عدة مديريات بخلاف صعدة

المواطن – عمر عريبي – الحد الجنوبي

تكبدت مليشيات الحوثي والمخلوع خسائر فادحة في صفوف مقاتليها خلال شهر يناير الماضي في عدد من جبهات القتال في محافظات الجمهورية حيث وصلت إحصائية القتلى إلى ٥٧٩ قتيلاً.

وبحسب إحصائية لرصد اعترافات متفرقة نشرتها وسائل إعلام تابعة للحوثيين والمخلوع” فقد قُتل خلال شهر يناير ٥٧٩ شخصاً، تتراوح أعمارهم بين 16 و20 عاماً معظمهم من مديريات محافظة صنعاء وذمار وحجه والمحويت.

وأظهرت الإحصائيات التي أظهرت عدداً ضئيلاً من القتلى الحوثيين الذين ينتمون إلى محافظة صعدة معقل زعيم الميلشيا، وذلك بسبب تفرغ معظمهم لإدارة السلطات في المحافظات التي تسيطر عليها الميلشيا.

ويعمل قيادة الميلشيا المنتمين لمحافظة صعدة في عدد من المحافظات كمشرفين على إدارة السلطات المحلية وعدد من مؤسسات الدولة ذات الإيرادات الكبيرة مثل شركة النفط والجمارك وغيرها.