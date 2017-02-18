عاجل .. مقذوف من الأراضي اليمنية يصيب مقيما يمنيا في نجران

المواطن- حسين المصعبي- نجران

تعرض مقيم من الجنسية اليمنية إلى إصابة نتيجة سقوط مقذوف عسكري من داخل الأراضي اليمنية على حي الحضن بمنطقة نجران.

وأوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب عبدالله سعيد ال فارع بأن رجال الدفاع المدني باشروا اليوم السبت الموافق ٢١/ ٥/ ١٤٣٨هـ بلاغاً عن تعرض منزل بحي الحضن بمدينة نجران لشظايا مقذوف عسكري أطلقته عناصر حوثية من داخل الاراضي اليمنية على منطقة جبلية.

وبين ال فارع بأنه نتج عنه اصابة مقيم يمني ، حيث تم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج، مؤكدا مباشرة الجهات المعنية وتنفيذ الاجراءات المعتمده في مثل هذه الحالات.