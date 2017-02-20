مقطع مستنكر .. مسن يتحرش بطفلةٍ في محلٍ تجاري ومطالب بمعاقبته

المواطن _ وليد الفهمي_ جدة

أظهر مقطع فيديو -تم تداوله بشكلٍ واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي- قيام مسن بمغافلة طفلة لم تتجاوز سن الخامسة، والتحرش بها من خلال وضعها بحضنه في أثناء وقوفها عند أحد المحال التجارية.

وكشف المقطع -المسجّل بإحدى كاميرات الهواتف الذكية من إحدى السيارات ولم يتجاوز ٢٢ ثانية- قيام المسن بالحديث مع أحد الأطفال، وقيامه بعد ذلك بفعلته التي وُصفت بالكارثة العظيمة بحق الطفلة.

وطالب عدد كبير من المطّلعين على المقطع بفتح باب التحقيق من قبل الجهات المعنية، ومعاقبة المتحرش بأقصى عقوبة، مؤكدين على أن ما خفي كان أعظم من ذلك، ولا مجال للتهاون بفعلته.

ولم يتسنّ لـ”المواطن” التأكّد من وقت وتاريخ الحادثة.