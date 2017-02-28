مكنون تؤهل 20 من منسوبيها بدورات تأهيل وتطوير المدربين

المواطن – الرياض

أقامت إدارة الشؤون التعليمية بجمعية تحفيظ القرآن بالرياض “مكنون” برنامجاً تأهيلياً شاملاً لعدد (20) موظفاً من منسوبيها ومراكز الإشراف التابعة لها ومعاهد التدريب، تحت عنوان “تأهيل وتطوير المدربين” وزّع على ثلاث دورات تدريبية على مدى أسبوع كامل بقاعة التدريب بمقر جمعية “مكنون”، وبمشاركة نخبة من المدربين المميزين والمتخصصين، ويهدف إلى إعداد كوكبة من المدربين المؤهلين والمميزين من منسوبي الجمعية، يمثلون رافداً للجمعية في مجال إعداد البرامج والحقائب التدريبية للجمعية، وإقامة الدورات التطويرية والتأهيلية لزملائهم في مختلف المجالات التي تهم العمل وتزيد في الإنتاجية والجودة.

ففي الدورة الأولى” مهارات العرض والإلقاء” تناول المدرب ماجد العصيمي نائب رئيس نادي الذهب للخطابة والقيادة، كيفية تنمية وتطوير مهارات العرض والإلقاء لدى المتدربين، وأبرز التحديات والمشكلات التي تواجه المتدرب، واستمرت يومين كاملين.

بدأ العصيمي دورته ببيان أهمية الإلقاء كونه الوسيلة الأولى التي يمكن أن نستخدمها لإيصال ما نريد إيصاله للآخرين، ثم عرّج على طرق إعداد الكلمة من حيث العناصر والأهداف وأهمية الإعداد الجيد لها، وأساليب طرد الخوف قبل وأثناء الإلقاء، وختم العصيمي مشاركته ببيان طرق نقد المتحدثين.

وعن إعداد الحقيبة التدريبية ولمدة ثلاثة أيام متتالية، قدم المدرب رامي الكثيري المدير التنفيذي لمركز إياس للتدريب مدير مبادرة أوثق للقطاع الأهلي، دورة عنون لها بــ” الحقيبة التدريبية” هدف من خلالها إلى توضيح المعايير الفنية والشكلية لإعداد الحقيبة التدريبية المناسبة لكل مدرب وللفئة التدريبية المستهدفة مما يساعد في جودة التدريب.

كما شرح باستفاضة مفهوم الحقائب التدريبية الذي يدل على المحتوى التدريبي ويشمل متطلبات العملية التدريبية بمراحلها الخمس، وهي مرحلة التحليل والتصميم والتطوير والتنفيذ والتقويم، وعرّف الكثيري المتدربين على كيفية إعداد دليل البرامج، وكيفية بناء المحتوى العلمي للحقيبة، وبناء مذكرة المتدرب، وبناء دليل المتدرب.

وتعتبر الحقيبة التدريبية وثيقة تتضمن بياناً تفصيلياً بإجراءات التدريب لاستخدامها من قبل مدرب أو أكثر، وبشكل يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج التدريبي، وتعد الحقائب التدريبية من أهم أساليب التدريب؛ فمن خلال الحقيبة التدريبية يتم وضع خطة تنفيذية لعملية التدريب وذلك عن طريق إعداد المادة العلمية والخطوات الإجرائية اللازمة لتقديمها.

وتطرقت الدورة الثالثة التي جاءت بعنوان “تدريب مدربين” وقدمها الدكتور عبد الله الهنيدي المدرب المتخصص في التطوير، على مدار يومين، إلى تنمية مهارات المدربين وتزويد المشاركين بأدوات إدارية فعالة تساهم في منحهم القدرة على تحقيق المهام المطلوبة منهم، مستنداً على عدد من المحاور الرئيسة منها: مفهوم التدريب، وتحديد مسار التدريب، والاحتياج التدريبي، وتحليل الجمهور.

تميز البرنامج بالفاعلية والمشاركة والحوار الهادف والبناء الذي يجعل من المشاركين محوراً للعملية التدريبية فيما يلبي حاجات المتدربين التدريبية، وما يفيدون منه في ممارساتهم الإدارية.