“مكنون” تعلن أسماء الفائزين والفائزات بمسابقة الملك سلمان بالرياض

المواطن – الرياض

أعلنت جمعية تحفيظ القرآن بالرياض “مكنون” النتائج النهائية للطلاب والطالبات الفائزين في المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها التاسعة عشرة لمنطقة الرياض.

وقد أسفرت التصفيات التي أقيمت بجامع الراجحي بحي الجزيرة للبنين ومقر الإشراف النسائي للبنات في منطقة الرياض عن فوز المتسابقين التالية أسماؤهم عن منطقة الرياض في التصفيات النهائية للمسابقة على مستوى المملكة:

م اسم المرشح / المرشحة الجهة الفرع 1 عبدالعزيز بن محمد العويد مركز إشراف الجنوب الأول 2 سعد بن سهو العضياني جمعية ساجر الأول 3 محمد بن سليمان الحمد جمعية الزلفي الثاني 4 علي بن موسى العسيري جمعية الدرعية الثاني 5 عمر بن محمد العتيبي المركز الخيري الثالث 6 إبراهيم بن محمد العويد مركز إشراف الجنوب الرابع 7 عبد الله بن محمد المريخي المركز الخيري الخامس 8 عزيزة بنت أحمد الهزازي مركز إشراف الوسط الجنوبي الأول 9 عبير بنت صالح العريني مركز إشراف الشرق الثاني 10 نوف بنت سعد الناهض المركز الخيري الثاني 11 تهاني بنت عبد الله المرشد مركز إشراف الشمال الثالث 12 أروى بنت سعد القحطاني المركز الخيري الرابع 13 أفنان بنت محمد العواد المركز الخيري الخامس

شارك في تحكيم تصفيات البنين كل من جامعة الملك سعود، وإدارة التعليم بمنطقة الرياض، وجمعية تحفيظ القرآن بالرياض “مكنون”، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

كما شارك في تحكيم تصفيات قسم البنات كل من وزارة التعليم بمنطقة الرياض، وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

الجدير بالذكر أن التصفيات للمسابقة على مستوى الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة الرياض بدأت على مستوى حلقات البنين في المساجد والمدارس النسائية التابعة للجمعية.

وجاءت المرحلة الثانية للتصفية بين المراكز الإشرافية العشرة التابعة للجمعية مع الجمعيات التابعة لمنطقة الرياض، ليترشح منهم الفائزون للمرحلة الثالثة من المسابقة.

بينما شهدت المرحلة الثالثة خوض المتسابقين الفائزين ممثلي الجمعية مع بقية الجهات الأخرى المشاركة في المسابقة في منطقة الرياض وهي إدارة التعليم بمنطقة الرياض والجمعيات التابعة لمنطقة الرياض والجامعات والكليات التابعة لمنطقة الرياض والمركز الخيري وأسفرت عن فوز سبعة من البنين وستٍ من البنات ممثلين عن منطقة الرياض لخوض التصفيات النهائية على مستوى المملكة والمزمع إقامتها بإذن الله تعالى في منطقة الرياض من 17 – 22 / 07 / 1438 هـ بمشاركة 13 منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية.