“مكنون” تعلن مواعيد اختبارات الأجزاء والخاتمين للفصل الثاني

المواطن – الرياض

أعلنت إدارة الشؤون التعليمية بجمعية تحفيظ القرآن بالرياض “مكنون” عن مواعيد اختبارات الخاتمين والأجزاء للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 1437هـ/1438هـ.

وحددت الإدارة بداية اختبارات الخاتمين بيوم الأحد 26/07/1438هـ، على أن تنتهي يوم الخميس 08/08/ 1438هـ، وتبدأ اختبارات الأجزاء بتاريخ 08/05/1438هـ وتنتهي الخميس 16/07/1438هـ، على أن يكون آخر موعد لرصد درجات الأجزاء يوم الخميس 08/08/1438هـ.

ولفت مدير إدارة الشؤون التعليمية الشيخ حمد بن سليمان العنقري إلى أن التسجيل يكون عن طريق مراكز الإشراف العشرة التابعة لجمعية “مكنون” وعن طريق برنامج تاج، وسوف تكون الاختبارات الخاصة بالأجزاء لكل الحلقات في المراكز التابعة لها، أما بالنسبة لاختبار الخاتمين فسوف يكون في جامع الحسين بن علي المجاور لمركز الدائري الغربي وجامع الراجحي المجاور لمركز الشرق.

الجدير بالذكر أن عدد الخاتمين والخاتمات التابعين لجمعية “مكنون” قد بلغ العام الماضي 1151 خاتماً وخاتمة وهو أكبر عدد قدمته في العام الماضي وعدد المجتازين والمجتازات لاختبارات الأجزاء تجاوز 30,000 طالبٍ وطالبة، ويطمح قسم الاختبارات بتحفيظ الرياض إلى تجاوز هذا العدد إلى أكثر من 39,000 طالبٍ وطالبة بإذن الله تعالى في اختبارات الأجزاء و1250 خاتماً وخاتمة لهذا العام.