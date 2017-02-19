“مكنون” تقيم لقاءها السنوي لمشرفي المدارس النسائية بالرياض

المواطن – الرياض

تعتزم إدارة الشؤون التعليمية بجمعية تحفيظ القرآن بالرياض “مكنون” إقامة لقائها السنوي لمشرفي المدارس النسائية بالرياض يوم الأربعاء بعنوان (التأثير المجتمعي لمدارس التحفيظ النسائية)، وذلك في مسرح مدرسة الهداية بجوار جامع الفرقان في حي الربوة.

ويأتي اللقاء بحضور المختص بتسويق القيم والأفكار والاتصال التسويقي في المنظمات الاجتماعية الدكتور ياسر بن علي الشهري كضيف اللقاء، وسط إقامة عدة فعاليات من أبرزها إقامة حلقات نقاش، وورش عمل متنوعة بالإضافة إلى إتاحة عرض تجارب ناجحة للحضور، وتوزيع هدايا للحضور وختاماً إقامة مأدبة عشاء فاخر للحضور.

ونوهت إدارة الشؤون التعليمية مشرفي المدارس النسائية ومساعديهم بأهمية التسجيل لحضور اللقاء وذلك عبر مركز الإشراف.

من جانبه صرح مدير إدارة الشؤون التعليمية بجمعية “مكنون” فضيلة الشيخ حمد بن سليمان العنقري بأن هذا اللقاء يأتي في سبيل مناقشة بعض الأمور التي من دورها رفع كفاءة وإنتاجية المدارس النسائية وزيادة عدد الطالبات الملتحقات بالمدارس ودور المجتمع في إثراء الدور العملي والمعرفي لبناتنا.

وأضاف العنقري أننا ولله الحمد نسير على خطىً ثابتة حسب الخطة الاستراتيجية التي وضعتها جمعية “مكنون” والتي تتماشى مع رؤية المملكة 2030، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.