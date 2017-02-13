ملايين التطبيقات مهددة بالإزالة من جوجل بلاي

المواطن - وكالات

بدأت جوجل في تحذير بعض مطوري البرمجيات بأنه تم بالفعل تصنيف بعض تطبيقاتهم باعتبارها تفتقر إلى اشتراطات الخصوصية التي تحددها جوجل في متجرها.

وقالت جوجل في الرسالة التي أوردها الموقع الإلكتروني “بي.سي ورلد” المتخصص في مجال الكمبيوتر والبرمجيات إن سياساتها تنص على ضرورة “أن يحدد مطورو البرمجيات سياسات خصوصية واضحة عندما يطلب أحد التطبيقات الاطلاع على بيانات خاصة بالمستخدم أثناء عملية التنزيل”.

وعلى الرغم من أن جوجل لم تحدد عدد الشركات التي تمت مخاطبتها بهذه الرسالة، إلا أنها ستؤثر على الأرجح على ملايين التطبيقات، على حد وصف الموقع الإلكتروني “نكست ويب”، المتخصص في أخبار الكمبيوتر والإنترنت.