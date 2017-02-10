ملتقى الإعلام الإلكتروني الثاني بالأحساء يختتم أعماله

المواطن – الأحساء

دعا ملتقى الإعلام الإلكتروني الثاني، في ختام أعماله، المراكز البحثية إلى بإعداد الدراسات والأبحاث لتطوير عمل الإعلام الإلكتروني.

وشدد على أهمية دعم الإعلام الهادف واستمرار الملتقى في القيام بدوره من خلال التواصل مع المهتمين إعلامياً، وتأهيل وتدريب كوادر إعلامية تدرك دورها الوطني والإعلامي، والتواصل مع كليات وأقسام الإعلام والاتصال بكافة الجامعات والكليات بالمملكة لتدريب الكوادر الصحفية الناشئة في الصحف الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، والعمل على بناء رؤية تدعم العمل الإلكتروني.

وتناولت الجلسة الختامية التي أدارها فهد بن نومة دور الإعلام الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي في توجيه الرأي العام.

وركزت مداخلات المتحدثين على دقة المعلومة وسمات الإعلام الإلكتروني والاجتهادات الخاطئة في الصحف الإلكترونية.