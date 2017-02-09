ملتقى تدريبي للموظفين الميدانيين بجمعية “مكنون”

المواطن – الرياض

تستعد جمعية تحفيظ القرآن بالرياض “مكنون” لإقامة ملتقى تدريبي بعنوان (تطوير رجال الخطوط الأمامية للجمعية) وذلك يوم السبت القادم الموافق 14/5/1438هـ بفندق التنفيذيين بالرياض.

ويسعى الملتقى لتدريب موظفي الجمعية المتواجدين في نقاط التبرعات الميدانية، ويستهدف التركيز على تطوير المهارات العملية لمنسق ومندوب المعارض بالميدان، والتي ستساعده على أداء مهمته باحترافية عالية وذلك من منظور مهني وتطبيقي.

ويشتمل الملتقى الذي يأتي بالشراكة مع فريق مدهش للدعاية والإعلان على (4) أوراق عمل ستطرح من قبل مدربين مختصين منها ورقة بعنوان (تحسين صورة الجمعية أثناء طلب التبرع) ويقدمها المدرب ياسر بن فهد الجديد، بالإضافة إلى ورقة عمل بعنوان (التعرف على المتبرعين ومفاتيح المحافظة عليهم) ويطرحها المدرب عبدالرحمن بن عبدالله بن محفوظ، وورقة عمل بعنوان (كيف تسوق مشروعك الخيري للداعم والمتبرع؟) يقدمها صلاح بن مختار الخميس، وورقة عمل بعنوان (كيف تختار قيمة التبرع والحساب المناسب للمتبرعين؟) والتي سيقدمها المدرب علي بن يحيى العواجي.

يذكر أن هذه الدورة تأتي ضمن برنامج الدورات التي تنظمها إدارة الخدمات المساندة بمكنون والتي تهدف إلى رفع كفاءة منسوبي جمعية “مكنون” الإدارية والفنية لمواكبة المتغيرات والمستجدات في الأعمال اليومية وتطوير أدائهم وقدراتهم العلمية والعملية.