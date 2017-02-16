“ملعب المواطن” .. أرقام خالد الغامدي تتفوق على سعيد المولد !

المواطن ـ محمد سلام

“ملعب المواطن” فقرة رياضية تقدمها صحيفة “المواطن” لزوّارها، لرصد وتحليل أهم الأحداث الكروية التي تهم جماهير كرة القدم السعودية، واليوم سنكون على موعد مع مباراة الكلاسيكو المهمة التي ستقام مساء الجمعة بين ناديي الأهلي والنصر في الجولة 19 من دوري جميل.

اللقاء يُنتظر أن يكون مثيراً وحماسياً بين الفريقين الكبيرين، لا سيما مع تقارب فارق النقاط بينهما، حيث يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، ومن خلفه النصر برصيد 38 نقطة.

ونتناول في التقرير التالي مقارنة رقمية بين نجمي الدفاع في الفريقين، خالد الغامدي وسعيد المولد، وهما من أهم الأوراق الدفاعية والهجومية في الراقي والعالمي، وتشير الأرقام إلى تفوق الغامدي على المولد، خاصة في إرسال الكرات العرضية وصناعة الفرص الأهداف.

نبدأ مع خالد الغامدي، حيث شارك في 17 مباراة بإجمالي عدد دقائق 1464 دقيقة، مرر 611 تمريرة بدقة وصلت إلى 74.1%، وبلغ عدد مواجهاته الناجحة 135 والخاسرة 83 بنسبة نجاح 61.9 %، واسترد الكرة 60 مرة، والتحم بنجاح 47 مرة بنسبة نجاح 82.5 %، وقطع الكرة 41 مرة، واحتسبت ضده 33 مخالفة.

لم يُحرز الغامدي أي هدف، لكنه صنع 3 أهداف لزملائه و14 فرصة، وسدد على المرمى مرتين وخارج المرمى مرة واحدة بنسبة نجاح 66.7 %، ووقع في التسلل مرة واحدة، وبلغت نسبة نجاح مواجهاته الهوائية 72.3 %، ولعب 8 كرات عرضية صحيحة و33 غير صحيحة بنسبة نجاح 19.5%.

وننتقل إلى سعيد المولد، الذي خاض الدور الأول مع فريق الرائد، فقد لعب المولد 15 لقاءً بإجمالي عدد دقائق 1350دقيقة، مرر 406 تمريرة بدقة وصلت إلى 64 %، وبلغ عدد مواجهاته الناجحة 54 والخاسرة 49 بنسبة نجاح 52.4 %، واسترد الكرة 68 مرة، والتحم بنجاح 27 مرة بنسبة نجاح 81.8 %، وقطع الكرة 54 مرة، واحتسبت ضده 22 مخالفة.

أحرز سعيد 3 أهداف، وسدد على المرمى 8 مرات وخارج المرمى 4 مرات بنسبة نجاح 66.7 %، وصنع 6 فرص لزملائه، ووقع في التسلل مرتين، وبلغت نسبة نجاح مواجهاته الهوائية 35.3 % ولعب 4 كرات عرضية صحيحة و36 غير صحيحة بنسبة نجاح 10 %.