“ملعب المواطن”: الأرقام تعطي مدافع الأهلي الأفضلية أمام صخرة النصر !

المواطن ـ محمد سلام

“ملعب المواطن” فقرة رياضية تقدمها صحيفة “المواطن” لزوّارها، لرصد وتحليل أهم الأحداث الكروية التي تهم جماهير كرة القدم السعودية، واليوم سنكون على موعد مع مباراة الكلاسيكو المهمة التي ستقام مساء الجمعة بين ناديي الأهلي والنصر في الجولة 19 من دوري جميل.

اللقاء يُنتظر أن يكون مثيراً وحماسياً بين الفريقين الكبيرين، لا سيما مع تقارب فارق النقاط بينهما، حيث يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، ومن خلفه النصر برصيد 38 نقطة.

ونتناول في التقرير التالي مقارنة رقمية بين نجمي الدفاع في الفريقين، محمد آل فتيل وعمر هوساوي، وهما من أهم الأوراق في خط دفاع الراقي والعالمي خلال الموسم الحالي، وتشير الأرقام إلى تفوق آل فتيل على هوساوي رغم أنه لعب عدد دقائق أقل خلال الجولات الماضية.

نبدأ مع المدافع الأهلاوي، حيث شارك آل فتيل في 15 مباراة بإجمالي عدد دقائق 1298 دقيقة، مرر 605 تمريرة بدقة وصلت إلى 86.6 %، وبلغ عدد مواجهاته الناجحة 55 والخاسرة 23 بنسبة نجاح 70.5 %، واسترد الكرة 77 مرة، والتحم بنجاح 14 مرة بنسبة نجاح 82.4 %، وقطع الكرة 38 مرة، واحتسبت ضده 7 مخالفات.

سجل اللاعب هدف لفريقه، وسدد على المرمى مرتين وخارج المرمى 5 مرات بنسبة نجاح 28.6 %، وصنع هدف و4 فرص لزملائه، ووقع في التسلل مرة واحدة، وبلغت نسبة نجاح مواجهاته الهوائية 75%.

وننتقل إلى مدافع النصر، فقد لعب هوساوي 17 لقاءً بإجمالي عدد دقائق 1530 دقيقة، مرر 742 تمريرة بدقة وصلت إلى 79.1 %، وبلغ عدد مواجهاته الناجحة 59 والخاسرة 40 بنسبة نجاح 59.6 %، واسترد الكرة 84 مرة، والتحم بنجاح 19 مرة بنسبة نجاح 76 %، وقطع الكرة 30 مرة، واحتسبت ضده 15 مخالفة.

أحرز عمر هدف لفريقه، وسدد على المرمى مرتين وخارج المرمى 4 مرات بنسبة نجاح 33.3 %، وصنع 3 فرص لزملائه، ووقع في التسلل مرتين، وبلغت نسبة نجاح مواجهاته الهوائية 48.4 %.