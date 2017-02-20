ملعقة واحدة من خل التفاح تحقق نتائج صحية مذهلة

المواطن - وكالات

لو كنت تحاول التخلص من مشاكل صحية عديدة، ولكنك لا تعلم كيفية الوصول إلى ما ترغبه، وتخشي تناول المكملات الغذائية التي قد تلحق الضرر بك، فهناك حل قدّمه موقع “j.h.l”، وهو عبارة عن تناول ملعقة واحدة من خل التفاح قبل النوم بـ 3 ساعات، كونه يعمل على الحماية من تشنجات الساق التي يصاب بها الكثير خلال فترة الليل.

وتناول ملعقة واحدة من خل التفاح قبل النوم يعمل على التخلص من مشاكل الهضم مثل “الانتفاخ، والإمساك، والغازات”، وكذلك القضاء على آلام المعدة التي تصيبنا بفضل البكتيريا، والجراثيم، والميكروبات التي تتراكم في المعدة بسبب ما نتناوله من أطعمة ملوثة.