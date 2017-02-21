ملقة يحقق فوزه الأول منذ أواخر نوفمبر

المواطن- نت

وقع ملقة فوزه الاول منذ اواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وجاء على حساب ضيفه لاس بالماس 2-1 رغم النقص العددي في صفوفه الاثنين في ختام المرحلة الثالثة والعشرين في الدوري الاسباني لكرة القدم. وكان لاس بالماس الذي مني بهزيمته الثالثة على التوالي، البادىء بالتسجيل في الدقيقة 19 الا ان صاحب الارض رد بهدفين في الدقيقتين 27 و35 عبر بابلو فورناليس والبرازيلي تشارلز دياز على التوالي. ثم حافظ ملقة على تقدمه حتى النهاية رغم طرد البولندي سيزاري فيلك في الدقيقة 70، محققا فوزه الاول في المراحل العشر الاخيرة وتحديدا منذ تغلبه على ديبورتيفو لا كورونيا 4-3 في 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. ورفع ملقة بفوزه السادس هذا الموسم رصيده الى 26 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد لاس بالماس عند 28 نقطة مباشرة امام منافسه.

– ترتيب فرق الصدارة:

1- ريال مدريد 52 نقطة من 21 مباراة

2- برشلونة 51 من 23

3- اشبيلية 49 من 23

4- اتلتيكو مدريد 45 من 23

5- ريال سوسييداد 41 من 23