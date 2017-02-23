“مليونير” يتأهب لاقتحام رئاسة أبها

المواطن ـ عيسى الشقيقي

يصرف رئيس نادي أبها الدكتور أحمد الحديثي مكافآت بطولة منطقة عسير لفئة الشباب قبل مباراة الفريق أمام الرياض في الرياض ضمن تصفيات الصعود للممتاز لدوري 32.

من جهة أخرى يعتزم رجل أعمال بارز الترشح لرئاسة نادي أبها للفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يقدم أوراق ترشيحه في آخر يوم من فترة السماح للمرشحين بتقديم أوراقهم، وأشار رجل الأعمال إلى أنه لا يزال متردد ويعقد مشاورات مع أبهاويين بارزين لتقديم أوراقه، مشيراً أنه ليس في حاجة لأي دعم أو مساندة مالية من أحد، وسيدعم النادي بـ300 ألف ريال شهرياً وميزانية تصل إلى مليوني ريال سنوياً، إضافة لتطوير كافة الألعاب والاستعانة بـ10 لاعبين من أبرز نجوم أندية المنطقة وعمل مؤسساتي وتطوير في الرعاية، وأشار إلى أن عصر الاستعانة باللاعبين من خارج المنطقة من المستهلكين قد انتهى، وأنه سيصوب الاتجاه نحو مدينة أبها ومنطقة عسير التي سماها منجم الذهب، وسيعيد صياغة الفريق الأول بكوكبة مميزة من ألمع شباب عسير وأبها والاتجاه لهم وإنهاء زمن تجاهلهم الذي استمر سنوات طويلة.

كما أشار إلى أن سفرياته خارج المملكة لن تحرمه أو تحد من نجاحاته، وأنه سيستعين بابنه الأكاديمي في الكثير من العمل الإداري الإعلاني والدعائي والرعايات، وأن أول زيارة له ستكون لسمو أمير عسير لإطلاعه على برنامجه لمدة 4 سنوات من بينها خطة سعودة النادي في كافة الأعمال الإدارية والفنية وغيرها، ومشروع إعادة الجماهير الأبهاوية للمدرجات حتى الوصول لرقم 15 ألف مشجع كأقل حدّ، وإعادة الفريق للممتاز والاهتمام بالفئات السِّنية وإقامة دورات ودية في عسير لرفع كفاءة الفريق يقيمها نادي أبها.

وبيّن إلى أن اسم ومكانة أبها هي في الممتاز وفي أعلى الترتيب وأن المركز الحالي لا يليق به، وأنه سيعقد مؤتمراً صحافياً في أول أسبوع لاستلام النادي، وسيعلن فيه خطة السنة 1438 والسنة المقبلة، وسيدعو رجال الصحافة الأبهاوية للعودة لناديهم والتوهج به مجدداً.