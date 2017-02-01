مليون و300 ألف مواطن سجلوا في حساب المواطن حتى الآن

المواطن – الرياض

خلال أقل من 24 ساعة على إطلاق برنامج حساب المواطن وبدء التسجيل بلغ العدد الإجمالي للأسر المسجلة في البرنامج أكثر من مليون و300 ألف مواطن.

و قال المشرف العام على برنامج حساب المواطن، ماجد العصيمي إن عدد المواطنين الذين سجلوا في البرنامج حتى الآن أكثر من 800 ألف أسرة منذ إطلاق البرنامج مساء أمس.

وأضاف العصيمي أن 456 ألفاً أكملوا كل بيانات التسجيل، وهو ما يعادل أكثر من 10% من الأسر السعودية التي من المتوقع تسجيلها ضمن حساب المواطن.

وأشار العصيمي، في مقابلة مع “العربية”، إلى أنه تمت إضافة الأسر المستفيدة من حساب الضمان والبالغ عددها 800 ألف أسرة، وهؤلاء ليسوا بحاجة إلى الدخول أو التسجيل في الموقع، ليرتفع عدد المسجلين إلى 1.3 مليون مسجل حتى الآن.