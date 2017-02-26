ممرضة تُسلِّم طفلاً بالخطأ إلى أم أخرى في #تبوك

تسبب خطأ ارتكبته إحدى ممرضات قسم الولادة في مستشفى الملك فهد التخصصي في تبوك في تسليم مولود بالخطأ إلى أسرة أخرى.

وأكد متحدث صحة “تبوك”، عطاالله العمراني أنه تمت إعادة وتسليم المولودة إلى والدتها، مبيناً أن المولود الآخر الذي يعود إلى الأسرة التي تسلمت المولودة بالخطأ مولود (ذكر) لا يزال في قسم العناية المركزة لحديثي الولادة بالمستشفى.

وأضاف “العمراني”: أن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي وجّه بتشكيل لجنة للتحقيق الفوري حول ملابسات الحادثة وتطبيق الأنظمة والعقوبة بحق المتسبب بذلك وبشكل عاجل.