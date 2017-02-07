منافسة ثلاثية على ضم لاعب تشيلسي !

المواطن ـ وكالات



زاحم ناديي ميلان وروما ريال مدريد على صفقة ضم النجم الدولي الإسباني سيسك فابريجاس لاعب خط وسط نادي تشيلسي الإنجليزي، لتمثيلهم خلال منافسات الصيف المقبل، وذلك حسب ما نشرته صحيفة “thesun” الإنجليزية صباح اليوم.

وقالت الصحيفة: “إدارة نادي ريال مدريد تستعد بقوة لأجل الظفر بصفقة فابريجاس لاعب تشيلسي الحالي وبرشلونة السابق، بعد ما أوضحت مصادر لصحيفة “thesun” أن المدرب زين الدين زيدان تحدث مع إدارة “الملكي” حول ضم الدولي الإسباني نظراً لحاجة الفريق له.”.

وأضافت: “ناديي ميلان وروما لديهما الرغبة الكبيرة في ابرام صفقة الدولي فابريجاس كون حاجتهم الماسة لخدماته الفنية، وأشارت إلى أن سيسك فابريجاس ممتعض تماماً من عدم مشاركته مع الفريق اللندني “البلوز” بصفة أساسية وأنه غاضب من تجاهل المدرب الإيطالي كونتي له ببعض المباريات.