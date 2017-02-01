مناقصات لإنتاج 700 ميجاواط من الطاقة المتجددة

المواطن – واس

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، اليوم، عن قُرب إصدار طلبات تأهيل العروض لإنتاج‏ 700 ميجاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي يعمل على إنتاج‏ 3.45 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020 و9.5 جيجاواط بحلول العام 2023 بما يدعم رؤية المملكة 2030، حيث سيتم إصدار طلبات تأهيل العروض خلال الربع الأول من عام 2017م.

وأوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح في مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة بالرياض أن الوزارة أسست اليوم مكتباً جديداً مسؤولاً عن تنفيذ البرنامج الوطني للطاقة المتجددة تحت اسم (مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة)، حيث سيتولى مسؤولية إدارة برامج الطاقة المتجددة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وأشار الفالح إلى أن المكتب الجديد سيرفع تقاريره إلى اللجنة الإشرافية للطاقة المتجددة والتي تعمل تحت رئاسة وزير البترول حيث تتمثل مهام المكتب في الإشراف على البرنامج ومراجعة خطته التنفيذية وجدوله الزمني، ويضم المكتب رؤساء الجهات ذات الصلة في المملكة والمعنية بقطاع الكهرباء من حيث الأبحاث والدراسات والقوانين والإعداد، بما فيها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وهيئة تنظيم الكهرباء، والشركة السعودية للكهرباء.