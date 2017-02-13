منتدى الإدارة والأعمال الثامن يبحث رؤية المملكة 2030

المواطن - واس

تنطلق فعاليات منتدى الإدارة والأعمال الثامن خلال الفترة من 7 – 9 جمادى الآخرة الموافق 6- 8 مارس 2017 في مدينة جدة تحت شعار “القيادات الإدارية ودورها في تبني التغيير وإنجاح رؤية المملكة 2030”.

وأكد رئيس منتدى الإدارة والأعمال الدكتور عبدالله الشدادي ، أن التخطيط لفعاليات المنتدى في نسخته الثامنة جاء ليكون منسجماً مع الرؤية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الذي يدعم بتوجيهاته السامية إطلاق مرحلة جديدة في سياسة المملكة التنموية والاقتصادية.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بفندق ميرديان جدة، أن أعمال التنظيم والخطوات التحضيرية لإطلاق فعاليات المنتدى تجري وفق ما خطط لها وبحسب المسارات العلمية التي تتناولها محاور ومواضيع الجلسات وورش العمل والفعاليات التي ستشهدها أعمال المنتدى، مبيناً أنها ستشمل ستة محاور تتناول في مجملها الفكر الاستراتيجي لرؤية المملكة التنموية في إحداث التغيير بمختلف أبعاده.

وقال الدكتور الشدادي : إن قيادتنا الحكيمة تُسارع في اتخاذ خطوات مهمة وجوهرية تتعلق بعملية التغيير، مستثمرة بذلك المقدرات الوطنية للتحول، الأمر الذي يدفعنا إلى طرح محاور تناقش دور القيادات الإدارية في القطاعين العام والخاص كمرتكز رئيس في إنجاح الرؤية وفق خطط زمنية متسارعة تضمن تحقيق الأهداف.

واستعرض في حديثه بعض التجارب العالمية الناجحة في الأداء الإداري لإحداث التغير التنموي و بعض الدراسات العالمية المتخصصة في علم القيادة والتي تؤكد بمجملها على أهمية ممارسات وأدوار القائد الناجح وقدرته على تحديد الوجهة (الرؤية) الملهمة بالشكل السليم، ودوره في التخطيط الزمني لتحقيق النتائج عبر مراحل زمنية قصيرة وفق خطط ثلاثية وخمسية وعشرية عندما تكون الخطة الزمنية لتحقيق الرؤية الكبيرة طويلة المدى.

وأشار إلى أن سياسة المملكة الاقتصادية والتنموية أصبحت تستهدف تعزيز العمل المشترك بين كافة أطياف المجتمع ومؤسساته الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف الوطنية التي نصت عليها الرؤية وفي مقدمتها توليد أكثر من 450 ألف وظيفة في القطاعات غير الحكومية بحلول 2020، والمساهمة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الذي سيوفر 40% من الإنفاق الحكومي على المبادرات، وتخفيض معدل البطالة في المملكة من 11.6% إلى 7.6%. وتنمية البنية التحتية الرقمية، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%، والانتقال من المركز الـ25 في مؤشر التنافسيّة العالمي إلى أحد المراكز العشرة الأولى.

وأفاد بأن المشاركين خلال فترة انعقاد المنتدى سيناقشون القضايا المعاصرة المطروحة أمام القيادات الإستراتيجية والبحث في متطلبات تحقيق النجاح ومواجهة التحديات وكيفية تحقيق التميز في أداء المنظمات والقطاعات الاقتصادية والإدارية والمسؤولية المجتمعية والبرامج القيادية المتميزة وتفعيل دور المنظمات في خدمة المجتمع، ورسم ملامح القيادة الإستراتيجية للمنظمات والمؤسسات الإنتاجية، إلى جانب البحث في كيفية تفعيل دور القيادات النسائية في البنية الاقتصادية للمجتمع المحلي، والعمل على تمكين القيادات الشابة من أدوات القيادة الإستراتيجية وتحقيق التميز في ضوء الاقتصاد المعرفي وتطبيقات الإدارة الافتراضية ومواجهة التحديات والمسؤوليات المترتبة على تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي.

واستعرض الشدادي النجاحات التي حققتها النسخ السابقة لمنتدى الإدارة والأعمال والتي أسهمت في ديمومة واستمرار انعقاد المنتدى بشكل سنوي ومنتظم، مشيراً إلى الارتفاع المتزايد في إعداد المشاركين في النسخة الحالية، والإقبال من قبل الجهات الرسمية المحلية من القطاعين العام والخاص، الأمر الذي يثبت صدق التوجه العام في مواجهة التحديات والتفاعل مع المستجدات في إطار المشاركة الفاعلة لتحقيق أهداف الرؤية الاستراتيجية .

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة الدكتور حاكم بن حضور البلوشي، أهمية انعقاد المنتدى في إطار تطبيق مفهوم القيادة الإدارية السعودية ودورها في تبني التغيير وإنجاح رؤية المملكة 2030 بأسلوب واع وعلمي وعصري وبما يواكب متطلبات العصر الحالي في التغيير المتسارع والتطوير المستمر الذي يوجب على كل قيادي تأهيل وتطوير نفسه والتكيف مع البيئة الإدارية المتجددة.