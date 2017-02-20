“منصور” مفقود منذ شهرين وذووه يناشدون البحث عنه

المواطن _ وليد الفهمي _ الباحة

تكثف الأجهزة الأمنية بالباحة وذوو المفقود العشريني منصور علي عبدالله الزهراني، الجهود للبحث عنه بعدما فُقد منذ تاريخ ٢٤ _ ٣_١٤٣٨ه‍ بمحافظة قلوة ولم يعثر له على أثر حتى الآن.

وقال والد المفقود في اتصال هاتفي لـ “المواطن” إن “منصور” فقد قبل صلاة المغرب ولم يعثر له على أثر، , مشيراً إلى أن ابنه يعاني من تخلف عقلي بسيط، مبيناً أن ابنه فقد أكثر من مرة وفي أوقات مختلفة وتم العثور عليه من قبل الجهات الأمنية .

وأضاف أنهم يواصلون البحث عنه, حيث تم إبلاغ قسم شرطة قلوة ، وناشد عبر “المواطن“، من يعرف أي معلومة عن المفقود، مراجعة أقرب مركز شرطة أو الاتصال بالرقم 0555940468