من هنا.. التشكيلة الرسمية | الأهلي X النصر

المواطن ـ محمد سلام

تنطلق، في تمام الساعة 20.25، مباراة من العيار الثقيل تجمع الأهلي بضيفه النصر على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”، وذلك ضمن الجولة الـ 19 من دوري جميل.

ويبدأ الأهلي المباراة بالتشكيلة التالية: “ياسر المسيليم، ومنصور الحربي، والربيعي، محمد آل فتيل، وسعيد المولد، وتيسير الجاسم، وسلمان المؤشر، وسعد الأمير، وعبد الفتاح عسيري، وحسين المقهوي، وعمر السومة”.

وجاءت التشكيلة النصراوية: “وليد عبد الله، وعمر هوساوي، وعبد الله مادو، وخالد الغامدي، وإيفان، وفيكتور أيالا، وإبراهيم غالب، وأحمد الفريدي، وتوماسوف، ويحيى الشهري، ومحمد السهلاوي”.