من هنا.. التشكيلة الرسمية| الشباب X الاتحاد

المواطن ـ محمد سلام

تنطلق في تمام الساعة 20.25 مباراة قوية تجمع فريق الشباب بضيفه الاتحاد على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز ضمن ختام الجولة 19 من دوري جميل.

ويخوض الشباب اللقاء بتشكيلة تضم: منصور جوهر ـ عبدالله الأسطا- جمال بالعمري- عبدالله الفهد- حسن معاذ ـ سعود كريري-عبدالله الخيبري ـ عبدالوهاب جعفر- عبدالمجيد الصليهم- هتان باهبري ـ محمد بن يطو.

فيما جاءت التشكيلة الاتحادية كالتالي: فواز القرني، عمر المزيعل ، ياسين حمزة ، أحمد عسيري ، عدنان فلاته ، فهد الانصاري ، جمال باجندوح ، كارلوس بيلانويڤا ، محمود كهربا ، أحمد العكايشي ، فهد المولد.