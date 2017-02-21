من هنا.. التشكيلة الرسمية| الهلال X بيروزي

المواطن ـ محمد سلام



تنطلق في تمام الساعة 18.00 مباراة هامة قوية تجمع نادي الهلال بمضيفه فريق بيروزي الإيراني في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، ويقام اللقاء على ملعب السلطان قابوس بعاصمة سلطنة عمان مسقط.

وجاءت تشكيلة الهلال للقاء كالتالي: المعيوف – البريك – الشهراني – هوساوي – الحافظ – الفرج – ميليسي – الخيبري – العابد – كارلوس إدواردو – ليو بوناتيني.

فيما جاءت تشكيلة بيروزي الإيراني: علي رضا – سيد جلال – محرمي – أنصاري – رامين – أميري – كمال – فارشاد – محسن – سوروش – مهدي طارمي.