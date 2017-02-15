من هنا.. بث مباشر لمباريات دوري أبطال أوروبا

تنطلق، في تمام الساعة 22.45، مباراتان مهمّتان في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي بايرن ميونيخ مع آرسنال، ويلعب نابولي أمام ريال مدريد.

وإليكم رابط بث مباشر لمباراة بايرن ميونيخ وآرسنال من هنا.



ونابولي وريال مدريد من هنا.