من هنا.. تعرّف على نتائج مباريات الدوري الأوروبي

المواطن ـ وكالات



التحق روما بدور الـ 16 من الدوري الأوروبي على الرغم من خسارته إياباً أمام فياريال بهدف نظيف على ملعب الأولمبيكو في إياب دور الـ 32، مستفيداً من فوزه العريض في مباراة الذهاب بنتيجة (4-0).

وبدأ فياريال مهمته الصعبة خارج الديار بالشكل الأمثل حيث نجح في افتتاح التسجيل سريعاً عبر رفائيل سانتوس بوري في الدقيقة 16 بهدف انتهى على إثره شوط المباراة الأول دون أحداث كبيرة.

ولم يشهد شوط المباراة الثاني كذلك أحداثاً كبيرة باستثناء طرد مدافع روما أنتونيو روديجر في الدقيقة 81 بعد تلقيه للبطاقة الصفراء الثانية وبذلك سيغيب عن مباراة ذهاب دور الـ 16.

وبنتيجة اليوم يعبر روما إلى دور الـ 16 من الدوري الأوروبي بمجموع (4-1) ذهاباً وإياباً أمام فياريال في انتظار الخصم القادم الذي ستسفر عنه القرعة.

كما سحق نادي أولمبياكوس اليوناني مضيفه اوسمانلي سبور التركي (3ـ0)، ليتأهل إلى دور 16 من البطولة، بعد أن كان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي.

وتناوب على تسجيل أهداف أولمبياكوس اليوناني كل منالإيراني كريم أنصاري الذي سجل ثنائية في الدقيقتين 47 و86، في حين أضاف زميله النرويجي طارق اليونسي (مغربي الأصل) الهدف الثالث في الدقيقة 70.

وضمن أياكس أمستردام بدوره تأهله بفوز صغير بهدف لصفر على ضيفه ليجيا وارسو البولندي، سجله مدافعه نيك فيرجيفير في الدقيقة 44. وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي صفر لمثله.

وغادر أتلتيك بيلباو البطولة بعد هزيمته خارج ملعبه بهدفين لصفر أمام أبويل نيقوسيا القبرصي، حيث كانت مباراة الذهاب قد انتهت لصالح أتلتيك بيلباو (3ـ2). وسجل أهداف أبويل نيقوسيا كل من بييروس سوتيريو في الدقيقة 44، وجيأنيس جاينايوتاس من ضربة جزاء في الدقيقة 54.

وجدد بشكتاش التركي فوزه على ضيفه هبوعيل بئر السبع، بنتيجة (2ـ1)، ليكرر فوزه في لقاء الإياب (3ـ1)، ويصعد للدور القادم من البطولة.

وبهدف قاتل ضمن أندرلخت البلجيكي صعوده لدور 16 من الدوري الأوروبي، على حسابه مضيفه زينيت سان بيترسبورج الروسي، رغم الخسارة (3ـ1)، بعدما كانت مباراة الذهاب قد انتهت بهدفين لصفر لصالح أندرلخت.

وكان زينيت سان بيترسبورج الروسي على بعد دقائق قليلة من التأهل حيث كان متقدما بثلاثة أهداف لصفر، قبل أن يسجل أندرلخت هدف عكسي في الدقيقة 90، ضمن به الصعود للدور القادم.