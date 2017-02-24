من هنا.. نتائج قرعة الدوري الأوروبي

المواطن ـ وكالات



حصل مانشستر يونايتد الإنجليزي على مواجهةٍ سهلة في ثمن نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم “يوروبا ليغ”، إذ أوقعته القرعة التي سحبت، الجمعة، في مدينة نيون السويسرية، بمواجهة روستوف الروسي.

وكان مدرب يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو، متخوفًا بعد تأهله إلى دور الـ 16 على حساب سانت إتيان الفرنسي، إذ كشف أنه لا يحبّذ السفر إلى بلدٍ بعيد مثل روسيا، بل إلى مدينةٍ قريبة مثل ليون الفرنسية.

وعبر مورينيو عن انزعاجه من نتيجة القرعة، وقال في مؤتمرٍ صحفي: “هذه قرعة سيئة من كل النواحي.. هي بعيدة وصعبة.. بعيدة وتأتي في فترةٍ صعبة لنا.. هي صعبة، لأنه فريق صعب جدًا، وقد حققوا مشوارًا طيبًا في دوري الأبطال”.

وتابع مورينيو: “هم فريق قوي بدنيًا، لكننا سنكون جاهزين لمواجهتهم”، ويحتل روستوف -الذي تخطى سبارتا براغ التشيكي في دور الـ 32- المركز السابع في الدوري الروسي راهنًا، وحل ثالثًا في مجموعته في دوري الأبطال وراء أتلتيكو مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني حاصدًا 5 نقاط، 3 منها بفوزه على بايرن ميونيخ 3-2.

ويعتبر مانشستر يونايتد -الذي عجز عن التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم- من أبرز المرشحين لإحراز لقب المسابقة، علمًا بأن الفائز بها يشارك مباشرةً في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وعلّق الروماني أندري بريبيليتا لاعب وسط روستوف: “ستكون تجربة جميلة (مواجهة مانشستر يونايتد).. سنحصل على فرصة اللعب في أولد ترافورد.. يملكون لاعبين عالميين ومدربًا مميزًا، لكننا حققنا نتائج جيدة هذا الموسم في أوروبا، وتغلّبنا على بايرن ميونيخ الألماني”.

وتابع: “من الجيد أن نلعب مباراة الذهاب على أرضنا، وأتمنّى أن يصب الطقس البارد في روسيا في مصلحتنا”.

وبرزت مواجهة ليون مع روما الإيطالي، فيما سيشهد هذا الدور مواجهتين محليّتين بين غنت وغنك البلجيكيين، وشالكه وبوروسيا مونشنغلادباخ الألمانيين.

وهذه ثاني مرة فقط في تاريخ البطولات الأوروبية التي يلتقي فيها فريقان من بلجيكا، وذلك بعد فوز ميشلين على إندرلخت 3-صفر في الدور الثاني من كأس الكؤوس 1989.

ومن جهته، قال مدرب شالكه ماركوس فينتسيرل: “هذه قرعة صعبة لم نكن نرغب بها، لكن سنكون جاهزين”.

وتأهل ليون إلى هذا الدور بسهولة على حساب الكمار الهولندي 11-2 بمجموع المباراتين، لكنه سيصطدم بفريق العاصمة الإيطالية الذي يحتل راهنًا المركز الثاني في الدوري المحلي.

والتقى ليون مع روما في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا عام 2007، فتعادلا سلبًا في العاصمة الإيطالية قبل أن يفوز روما 2-صفر في فرنسا.

وقال برونو جينيزيو مدرب ليون: “روما هو أحد أبرز الأندية المتبقية في هذه البطولة.. إذا أردنا إحراز اللقب، فيجب أن نكون في أفضل مستوياتنا”.

وبعد إقصاء أتلتيك بلباو الإسباني القوي، وقع أبويل نيقوسيا القبرصي مع إندرلخت البلجيكي.

وقال البرتغالي نونو مورايش قائد أبويل: “من الجيد تفادي روما ومانشستر يونايتد، أرشحهما لإحراز اللقب”.

وفي باقي المباريات، يلعب سلتا فيغو الإسباني مع كراسنودار الروسي، وأولمبياكوس اليوناني مع بشيكتاش التركي، وكوبنهاغن الدنماركي مع إياكس أمستردام الهولندي، فيما تقام مباريات الذهاب والإياب في 9 و16 آذار / مارس المقبل.

وكان إشبيلية الإسباني أحرز لقب السنوات الـ 3 الأخيرة على حساب بنفيكا البرتغالي، ودنيبروبتروفسك الأوكراني، وليفربول الإنجليزي.

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