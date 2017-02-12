من هو فرانك فالتر شتاينماير رئيس ألمانيا الجديد؟

المواطن – الرياض

فاز وزير الخارجية الألماني السابق فرانك فالتر شتاينماير بمنصب رئيس ألمانيا في الانتخابات التي جرت في ألمانيا اليوم.

وانتخبت الجمعية الاتحادية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير، البالغ من العمر 61 عاماً، بأغلبية 931 صوتاً من إجمالي 1239 صوتاً.

ويعتبر منصب الرئيس فخرياً في ألمانيا لكنه يتمتع بسلطة معنوية.

ولِد فرانك فالتر شتاينماير في 5 يناير 1956، وهو سياسي ألماني جريء، خدم في منصب وزير الخارجية من 2005 حتى 2009، ومرة أخرى من 2013 حتى 2017، كما عُين نائباً للمستشار الألماني من 2007 حتى 2009 وكان رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) عام 2006.

شتاينماير عضو في الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني (SPD) حيث ينتمي إلى الجناح الأيمن من الحزب، يحمل دكتوراه في القانون وكان سابقاً في الخدمة المدنية المهنية وكان مساعداً مقرب من غيرهارد شرودر عندما كان شرودر رئيس وزراء ولاية سكسونيا الدنيا خلال معظم فترة التسعينيات، وشغل منصب رئيس موظفي شرودر من 1996و عندما أصبح شرودر مستشار ألمانيا في عام 1998، عُين شتاينماير وكيل وزارة الخارجية في المستشارية الألمانية مع مسؤولية المخابرات، ومن 1999 حتى 2005 خدم كرئيس موظفي المستشارية.

في أعقاب الانتخابات الاتحادية 2005، أصبح شتاينماير وزيراً للخارجية في أول ائتلاف حكومي في حكومة أنجيلا ميركل، ومن 2007 شغل بالإضافة إلى ذلك منصب نائب المستشار.

في عام 2008، شغل لفترة وجيزة منصب رئيس حزبه بالنيابة وكان مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار في الانتخابات الاتحادية 2009، غير أن حزبه خسر الانتخاب ليغادر الحكومة الاتحادية ويصبح زعيم المعارضة.

عقب الانتخابات الاتحادية 2013 أصبح من جديد وزير الشؤون الخارجية في الحكومة الائتلافية الثانية لميركل وفي نوفمبر الماضي أعلن كمرشح من الائتلاف الحاكم المكون من حزبه وحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي لمنصب رئيس ألمانيا، وغادر مجلس الوزراء في 27 كانون الثاني 2017.