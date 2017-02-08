مهاجم برشلونة: الطرد أضحكني

المواطن ـ وكالات



قال مهاجم برشلونة لويس سواريز بعد طرده من مباراة أتلتيكو مدريد أمس الثلاثاء، إنه يضحك من مغادرته أرض ملعب لقاء إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وأكد اللاعب الأوروغوياني أن ناديه سيطعن على قرار حكم المباراة كي يتمكن من خوض النهائي.

وأوضح سواريز: “أضحك (من الطرد) لأنه يبدو أن هذا ما كنت أريده خاصة أنني استدير حينما أقفز، وأعتقد أنه من العادل التقدم بطعن على البطاقة الصفراء الثانية لأنها لم تكن خطأ حتى، كانت البطاقة الصفراء الأولى هي الخطأ الأول وقد أشهرت في وجهي”.

وعلى مستوى اللقاء، اعتبر سواريز أن البرسا عمل بشكل مضني من أجل بلوغ النهائي، معترفاً بأن مواجهات أتلتيكو مدريد تكون دائماً “حافلة بالمعاناة”، لكنه اختتم “فعلناها، نحن في النهائي”.