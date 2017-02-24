مهاجم نادي النصر: سنحقق كل البطولات بشرط!

المواطن ـ محمد سلام

أكد نجم خط هجوم نادي النصر، نايف هزازي، أن فريقه يستطيع تحقيق جميع البطولات المتبقية، خلال الموسم الحالي، بشرط دعم ومساندة جماهير العالمي، مقدمًا إليهم التهنئة عقب صعود الفريق لدور الـ 8 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على النهضة بهدفين نظيفين.

وكان نايف قد أحرز هدفي الفوز للنصر على النهضة بعد مشاركته كبديل في الشوط الثاني، وينتظر النصر مباراة نارية في دور الـ 8 أمام نادي الهلال على ملعب الملك فهد الدولي، بالرياض، يوم 2 أبريل المقبل.

وقال نايف في تغريدةٍ عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، معلقًا على تجاوز عقبة فريق النهضة: “مبروك جمهور العالمي.. بإذن الله، القادم أفضل.. وقوفكم معنا في الفترة القادمة وقودنا لتحقيق جميع البطولات المتبقية”.

ووصل العالمي إلى المباراة النهائية في بطولة كأس ولي العهد، ويلعب مع الاتحاد يوم 10 مارس المقبل، كما أنه ينافس في بطولة دوري جميل، ويبتعد بفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر قبل 7 جولات من نهاية المسابقة.