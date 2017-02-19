مهندسون يطورون درعاً واقياً من الرصاص قابلاً للطي

المواطن – وكالات

طورت مجموعة من المهندسين بجامعة “بريجام يونج” بمدينة بروفو بولاية يوتا الأمريكية أفكار الأورجامي في تطوير “درع” قابل للطي ومضاد للرصاص في نفس الوقت والذي يعرف بـ BYU.

ويزن الدرع الجديد الذى اعتمد فى طريقة طيه على الأورجامى حوالي 24 كجم، ويمكن حمله بسهولة ووضعه في حقيبة صغيرة الحجم، ويمكن فرده ليكون بالحجم الكامل لحماية الشخص من خلال طريقة ميكانيكية بسيطة.

وبمجرد استخدامه بحجمه الكامل، فهو يكون قادراً على حماية ما بين 2 إلى 3 أشخاص وهو ما يجعله مناسباً تماماً لعمل الضباط خاصة عند تبادل إطلاق النار، حيث يرى فريق جامعة بريجهام يونج أنه سيكون موضع ترحاب وسيلقى نجاحاً كبيراً، حيث سيكون بديلاً عن الدروع التقليدية التي لا تغطي كل أجزاء الجسم أو الدروع الثقيلة التي يصعب نقلها من مكان لآخر.