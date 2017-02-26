“مواجهة الإرهاب حقائق وتجارب” ندوة بجامعة شقراء الثلاثاء

المواطن – الرياض



برعاية مدير جامعة شقراء الأستاذ الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، تنظم وحدة التوعية الفكرية بالجامعة بالتعاون مع مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية ندوة توعوية بعنوان: “مواجهة ظاهرة الإرهاب حقائق وتجارب”على مسرح المدينة الجامعة بشقراء الثلاثاء المقبل.

وتأتي هذه الندوة كأحد مناشط وحدة التوعية الفكرية لإبراز جهود مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة في حماية الفكر وتبيان مصادر الأفكار المنحرفة وسبل الوقاية منها والسعي لتفعيل دور الجامعة في نبذ التطرف والعنف وتعزيز الانتماء الوطني.

يجدر بالذكر أن وحدة التوعية الفكرية بجامعة شقراء والتي دشنها مدير الجامعة الأسبوع المنقضي وضعت في رؤيتها تحقيق الريادة في البرامج الوقائية الفكرية والسلوكية لتعزيز المهارات الشخصية والاجتماعية الإيجابية للبناء الفكري، وخدمة مجتمع الجامعة من خلال مشاريع وأبحاث علمية ودراسات وعدد من الفعاليات والبرامج للوقاية من المهددات الفكرية والمساهمة في تدعيم قيم الولاء والانتماء الوطني.