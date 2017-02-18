موبايلي تضيف متاجر Viastore لبرنامج نقاطي

المواطن – الرياض

أضافت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) سلسلة المتاجر الرائدة فيا ستور”Viastore” لبيع الأجهزة الذكية ومنتجات أبل شريكاً استراتيجيًا جديدًا لبرنامج نقاطي في خطوة تعزّز تنوّع شراكات البرنامج الذي يعد الأفضل في ولاء العملاء بالمنطقة من حيث القيمة المضافة العالية وتفاعل المشتركين المستمر وتطور في الخدمات.

وتأتي هذه الإضافة الجديدة في خطوة من شأنها أن توسّع من قائمة الخيارات المتاحة لمشتركي البرنامج.

وتعتبر سلسلة Viastore من أكبر المتاجر الرائدة في قطاع التجزئة لبيع الأجهزة الذكية وملحقاتها وتقدم أيضاً خدمات الصيانة الإلكترونية، وتتوزع على أكثر من 6 فروع في كافة أنحاء المملكة في الرياض وجدة.

هذا وتقدم موبايلي من خلال شراكتها مع Viastore إمكانية الاستبدال وكذلك جمع النقاط من خلال كافة فروع المتجر حول المملكة، حيث يمكن لأعضاء نقاطي جمع نقطة واحدة مقابل كل 5 ريالات يتم إنفاقها في المتجر، كما يمكن الاستفادة من الخصم النقدي إذا كان لدى الأعضاء 4000 نقطة أو أكثر.

وتعد هذه الشراكة نقلة نوعية مميزة لعملاء نقاطي، حيث سيتمكن العملاء من استبدال النقاط وجمعها نقداً دون الحاجة للأجهزة المخصصة للاستبدال وذلك لتوفير الوقت للعملاء، بحيث يستطيع عملاء نقاطي جمع او استبدال النقاط مباشرة عن طريق أجهزة البيع لدى فروع viastore وذلك بتزويدهم برقم موبايلي مباشرة عند الدفع.

يذكر أن برنامج “نقاطي” يعد البرنامج الأكثر تميزاً في برامج ولاء المشتركين بالمنطقة سواء كان ذلك من خلال التنوّع الاستراتيجي لشراكاته المتجددة والمتنوِّعة مع علامات تجارية كثيرة تخدم كافة القطاعات، أو لقيمته المضافة العالية والتي تتيح لكافة مشتركي موبايلي جمع النقاط أو استبدالها من خلال التسوّق لدى العديد من شركاء البرنامج المميزين.

وتقدّم (موبايلي) اليوم لمشتركيها من خلال برنامج (نقاطي) مجموعة واسعة وقيمة من المكافآت، التي حرصت على تنويعها بما يتناسب مع رغباتهم وتطلعاتهم، حيث تنقسم مكافآت برنامج (نقاطي) بشكل عام إلى نوعين رئيسيين إما مكافآت ضمن خدمات (موبايلي)، والتي تتمثّل في الخدمات المقدمة من قبل الشركة مثل الرصيد الإضافي ودفع جزء من قيمة الفاتورة والمكالمات والرسائل المجانية واستخدامات الإنترنت، بينما يشمل القسم الثاني مكافآت عينية يتم الحصول عليها من خلال شركاء برنامج (نقاطي) المنتشرين في جميع أنحاء المملكة وخارجها والذين يغطون كافة أنواع النشاطات التجارية والتسويقية والتي بدورها تلبي جميع احتياجات مشتركي (موبايلي) في حلّهم وترحالهم.