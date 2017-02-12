موبايلي تطرح مكالمات لا محدودة بأقل من ريالين

المواطن – الرياض

أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) عن مواصلة تقديم أقوى عروضها لمشتركي الباقات مسبقة الدفع، حيث أعلنت الشركة عن إمكانية الحصول على مكالمات لامحدودة داخل الشبكة بأقل من ريال يوميًا، وذلك بهدف إتاحة العديد من المميزات المرنة للمشتركين الحاليين والجدد.

ووفقًا لهذا العرض أعلنت موبايلي أنه سوف تكون تكلفة الاشتراك في الخدمة اليومية للمكالمات اللامحدودة ريالين فقط بينما تبلغ تكلفة الخدمة الأسبوعية للمكالمات اللامحدودة 7 ريالات وأخيرًا تبلغ تكلفة الخدمة الشهرية للمكالمات اللامحدودة 25 ريالاً وبهذا ستكون تكلفة الاشتراك الشهرية أقل من ريال واحد لليوم.

كما أوضحت الشركة أنه يمكن لجميع مشتركي الباقات مسبقة الدفع الاستفادة من العرض من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على 9901 إلى الرقم 1100 للاشتراك في الخدمة اليومية أو 9907 للاشتراك في الخدمة الأسبوعية أو 9930 للاشتراك في الخدمة الشهرية.

وتهدف موبايلي دائمًا لابتكار العديد من العروض التي تلبي احتياجات قاعدة عريضة من المشتركين الحاليين، كما تحرص الشركة على منح الباقات مسبقة الدفع أولوية كبيرة، حيث تهدف الشركة إلى تعزيز القيمة التي تقدمها لهم مقابل السعر الذي يدفعه المشترك، كما هيأت كافة فروعها المنتشرة حول المملكة لخدمتهم على الوجه الأكمل بالإضافة إلى توفير أفضل الطرق المتاحة لإعادة شحن الرصيد.