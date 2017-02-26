موبايلي تطلق عرضاً حصرياً لمضاعفة النقاط

المواطن – الرياض

أطلقت شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” عرضاً حصرياً لعملائها عند التسوق في متاجر إكسترا، وذلك بمضاعفة النقاط عند الشراء مع تخفيض 20% على منتجات مختارة، وذلك لكافة عملاء موبايلي في مختلف فروع إكسترا حول المملكة.

هذا ويقدم عرض جمع النقاط إمكانية الحصول على نقطتين من برنامج نقاطي مقابل كل 10 ريالات ينفقها العميل لدى متاجر إكسترا بدلاً من نقطة واحدة لكل 10 ريالات، وذلك مع كل عملية شراء بقيمة 1999 ريالاً أو أكثر. كما يتيح العرض تخفيض 20% على الأجهزة المنزلية والشاشات وأجهزة اللابتوب بمختلف الأحجام والأنواع، هذا ويستمر العرض حتى تاريخ 4 مارس 2017 وهو من العروض الحصرية لعملاء نقاطي.

يذكر أن برنامج «نقاطي» يعد البرنامج الأكثر تميزاً في برامج ولاء المشتركين بالمنطقة سواء كان ذلك من خلال التنوّع الاستراتيجي لشراكاته المتجددة والمتنوِّعة مع علامات تجارية كثيرة تخدم كافة القطاعات، أو لقيمته المضافة العالية، والتي تتيح لكافة مشتركي موبايلي جمع النقاط أو استبدالها من خلال التسوّق لدى العديد من شركاء البرنامج المميزين. وتقدّم “موبايلي” لمشتركيها من خلال برنامج “نقاطي” مجموعة واسعة وقيمة من المكافآت، التي حرصت على تنويعها بما يتناسب مع رغباتهم وتطلعاتهم، حيث تنقسم مكافآت برنامج “نقاطي” بشكل عام إلى نوعين رئيسيين إما مكافآت ضمن خدمات “موبايلي”، والتي تتمثّل في الخدمات المقدمة من قبل الشركة مثل الرصيد الإضافي ودفع جزء من قيمة الفاتورة والمكالمات والرسائل المجانية واستخدامات الإنترنت، بينما يشمل القسم الثاني مكافآت عينية يتم الحصول عليها من خلال شركاء برنامج “نقاطي”، وذلك عبر تنويع العروض والخدمات.