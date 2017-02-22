موبايلي راعياً تقنياً لمعرض نسايم فبراير

المواطن – الرياض

شاركت شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” بمعرض (نسايم فبراير للمأكولات والتصميم) كراعٍ تقني عن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ويُقام المعرض في ملعب الجولف في فندق الإنتركونتننتال في مدينة الرياض، والمستمر حتى 26 فبراير، وهي أحد نشاطات موبايلي في دعم حركة الترفيه والنشاطات الثقافية.

هذا وتمثل الفعالية أحد أكبر المعارض الخارجية في مدينة الرياض، وذلك لتقديم تجربة فريدة من نوعها للعارضين والزوار، في منطقة تحاكي جمال الطبيعة وتشجع على الابتكار والتميز، بين مناظر خلابة وبإطلالة رائعة على أهم معالم مدينة الرياض، ويحتضن المعرض أكبر تجمع لأشهى المأكولات المختارة من مطاعم تقليدية ومتنقلة.

كما يهدف المعرض لتسليط الضوء على أحدث الفرص التجارية الناشئة في المملكة، وتوفير فرص تجارية متميزة لرواد الأعمال من خلال إعداد منصة فريدة من نوعها، وإيجاد منصة ترفيهية للزوار من خلال إقامة المعرض في أحد أجمل مواقع مدينة الرياض، وكذلك تحفيز السياحة الداخلية من خلال التعريف بمواقع ترفيهية جديدة في الرياض، إضافة إلى زيادة الوعي بالمسؤولية الاجتماعية عبر تشجيع التبرع للجمعيات الخيرية المعترف بها ومن ضمنها تسليط الضوء على دعم الأطفال المرضى بالسرطان (شفاهم الله).

يذكر أن رعاية موبايلي لهذه الفعالية تعتبر أحد النشاطات الرائدة التي تقدمها موبايلي في دعم النشاطات الثقافية والترفيهية والسياحية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية ، حيث يشارك في المعرض 67 عارضًا ويستهدف الزوار من العائلات، ويتوقع أن يصل عدد الزائرين إلى أكثر من 15000 زائر.