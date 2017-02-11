موسكو تدرس تسليم سنودن لواشنطن كهدية لترامب

المواطن – وكالات

تدرس موسكو تسليم عميل وكالة الأمن القومي والمخابرات المركزية الأمريكية السابق إدوارد سنودن إلى الولايات المتحدة، في محاولة لـ “تملق “الرئيس دونالد ترامب، وفقاً لما ذكرته محطة أن بي سي الإخبارية.

وكان سنودن سرب في مايو 2013 وثائق تكشف عمليات تجسس واسعة تنفذها وكالة المخابرات الأمريكية المركزية إضافة إلى وكالة الأمن القومي على مواطنين داخل البلاد وخارجها، إضافة إلى التجسس على هواتف زعماء دول أجانب بعضهم حليف للولايات المتحدة، مثل المستشارة الألمانية انجيلا ميركل.

ونقلت “أن بي سي” عن مسؤول أمريكي – وصفته بالكبير ولم تسمه – قوله “إن موسكو تدرس خيارات عدة تهدف بها إلى التقرب من الرئيس الجديد ترامب؛ منها تسليم سنودن”.

لكن الكرملين وصف الحديث عن سنودن – الذي لجأ إلى روسيا قبل أربع سنوات – بـ “الهراء”، فيما رفض البيت الأبيض نفي هذا المعلومات أو تأكيدها.

ونقلت المحطة عن وزارة العدل قولها إنها ترحب بتسليم سنودن “الذي يواجه تهماً بالتجسس عقوبتها السجن ثلاثين عاماً كحد أدنى”.