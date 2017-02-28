موسكو تهدد بالفيتو لمنع قرار أممي بفرض عقوبات على الأسد ونظامه

المواطن ـ موسكو:

هدّدت روسيا بالفيتو، ضد مشروع فرض عقوبات على النظام السوري، ينظر فيه “مجلس الأمن”، مرة جديدة الثلاثاء، إذ أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن “مشروع القرار المطروح بمجلس الأمن لفرض عقوبات على النظام السوري بسبب استخدامه المزعوم للأسلحة الكيماوية غير ملائم”.

وأبرز بوتين، في مؤتمر صحافي عقده في بشكك عاصمة قرغيزستان، بعد لقاء بنظيره القرغيزي ألمظ بك أتامباييف، أنّه “أعتقد أنه غير ملائم على الإطلاق، وسيقوض الثقة في عملية التفاوض. روسيا لن تدعم أي عقوبات جديدة على القيادة السورية”.

الخارجية الروسية: المشروع يؤثر على محادثات جنيف:

من جانبه، أكّد نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف، الثلاثاء، أنَّ “طرح القوى الكبرى لمشروع قرار بمجلس الأمن لفرض عقوبات على النظام السوري، بسبب الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيمياوية سيكون له أثر سلبي على محادثات السلام المنعقدة في جنيف”.

وأوضح أنّه “سيكون له أثر عكسي. المناخ سيكون سلبيًا ليس لأننا سنستخدم الفيتو، ولكن لطرح هذا المشروع”.

تفاصيل المشروع المرتقب:

يذكر أنَّ مسودة القرار الفرنسي ـ البريطاني التي سيتم التصويت عليها الثلاثاء، تهدف إلى تشكيل لجنة عقوبات من الخبراء، لفرض نظام عقوبات ومحاسبة المسؤولين عن إنتاج الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وتفرض مسودة القرار، إذا ما تم نبنيها، عقوبات أيضا على عدد من الشخصيات والكيانات المرتبطة بالنظام السوري، واستخدامه للأسلحة الكيميائية، لاسيّما في الحالات التي أثبتتها الآلية المشتركة للتحقيق.