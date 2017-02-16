موقع الإسكان يواصل نشر أسماء المستفيدين من الصندوق العقاري‎

المواطن – الرياض

يواصل موقع الإسكان نشر أسماء مستحقي القرض العقاري والمستفيدين من الصندوق العقاري للتنمية والذين أعلن عنهم أمس ضمن المرحلة الأولى من برنامج سكني.

وقالت وزارة الإسكان إنه لمتابعة واستكمال الإجراءات الخاصة بالمستفيدين من القرض العقاري فعليهم مراجعة موقع الصندوق العقاري على الإنترنت أو موقع الإسكان أو برنامج سكني لمعرفة باقي التفاصيل والإجراءات.

وكان موقع الإسكان قد أعلن أمس أنه تم إطلاق أولى دفعات برنامج سكني والبالغ عددها 15.653 منتجاً سكنياً وتمويلياً تشمل جميع مناطق المملكة، ضمن الـ 280 ألف منتج سكني وتمويلي التي أعلنت عنها الوزارة الشهر الماضي كمستهدف لعام 2017.

وتوزعت الدفعة الأولى من برامج ومنتجات الإسكان بواقع 2937 وحدة سكنية تمتاز بجودتها العالية وسعرها المناسب، وخياراتها المتنوعة، و5016 قطعة أرض سكنية، إضافة إلى 7700 دعم تمويلي عن طريق صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

وكان المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أيهم اليوسف، قد أفاد بأن الدعم التمويلي لشهر فبراير يشمل جميع مناطق المملكة بعدد 7700 دعم تمويلي، ويستهدف المستحقين ممن هم على قائمة الانتظار لدى الصندوق، مشيراً إلى أن جميع المستحقين يمكنهم مراجعة البنوك والمؤسسات التمويلية التي تم التوقيع معها.

وأشار إلى أن الصندوق سيواصل شهرياً الإعلان عن أسماء المستحقين للدعم التمويلي في إطار تحوّل الصندوق إلى مؤسسة تمويلية، منوّهاً إلى أن الآلية الجديدة من شأنها الإسهام في تقليص مدة الانتظار من 11 عاماً إلى 5 أعوام كحد أقصى، وتحقيق الدعم لعدد 6 مواطنين في مقابل مواطن واحد بالآلية السابقة، فيما أكد أن آلية الدعم الذكي التي اعتمدها الصندوق، تراعي اختلاف الفئات العمرية ومقدار الدخل وعدد أفراد الأسرة.

ودعت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية المواطنين إلى زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني من هنا ، للاطلاع على الأسماء المخصص لها لهذا الشهر ، وكذلك زيارة بوابة الدعم السكني إسكان من هنا والبوابة الإلكترونية لصندوق التنمية العقارية من هنا ، لاستكمال الإجراءات اللازمة وتحديث البيانات والموافقة على المنتج المخصص.