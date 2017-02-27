موقع ماليزي: زيارة الملك سلمان “عهد جديد” بين البلدين

المواطن - عبد الرحمن دياب - الرياض

وصف موقع استرو اواني الماليزي، زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى ماليزيا، بأنها “عهد جديد” في العلاقات بين البلدين.

ونقل الموقع عن رئيس البعثة الثقافية في سفارة المملكة بماليزيا، الدكتور زايد الحارثي،قوله إن الزيارة التي قام بها الملك تعكس اهتمامه بتعزيز علاقات قوية مع ماليزيا.

وأضاف الحارثي في كلمته بحفل أقيم بين وسائل الإعلام الماليزية ووسائل الإعلام السعودية الموجودة ضمن وفد الجولة: “نحن نتطلع الآن إلى مواصلة تعزيز العلاقات بين بلدينا خاصة في مجال التعليم والبحث العلمي”.

ورحب الحارثي بحضور وكالة الأنباء الوطنية الماليزية لهذا الحدث، حيث كان يمثلها مديرها العام، كما شكر الملحقية الثقافية للمملكة لتنظيم هذا الحدث، قائلاً إنها تنمي علاقة أوثق بين البلدين والأمة.

وعُقد هذا الحدث بالتزامن مع زيارة الملك سلمان إلى ماليزيا التي تستغرق 4 أيام، ضمن جولة آسيوية لسبع دول.