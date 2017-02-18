ميزة جديدة لفيس بوك تخص تويتر وسناب شات

المواطن - وكالات

يستعد موقع فيس بوك للإعلان عن ميزةٍ جديدة تتيح للمستخدمين إضافة روابط حسابات تويتر وسناب شات لبروفايلاتهم، إذ أصبح بإمكانهم إضافة هذه الروابط داخل قسم About بالموقع، مما يسهل عليهم التواصل مع غيرهم، كما يتيح لأصدقائهم العثور على حساباتهم الأخرى على باقي منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب موقع Thenextweb الهولندي، رصد عدد من مستخدمي فيس بوك هذا التغيّر بتطبيق الموقع على نظام ios، وقاموا بتجربة الميزة الجديدة وإضافة روابط إلى حسابات وسائل الاعلام الاجتماعية الأخرى، إذ تبدو هذه الروابط مثل الزر الذي ينقل المستخدم فور الضغط عليه إلى حسابات باقي مواقع التواصل الاجتماعي على الفور.